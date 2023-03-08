"Материнский инстинкт отсутствует": бросившая новорожденную дочь Орлова улетела тусоваться

Ольга Орлова веселится с подругами.



Ольга Орлова, которая стала матерью буквально месяц назад, уже захотела отдохнуть от своих обязанностей. Тем более представился прекрасный повод: лучшая подруга телеведущей Ксения Бородина захотела отметить свой день рождения в Сочи.

Поэтому бросившая новорождённую дочь на няню Ольга Орлова улетела тусоваться с подругами, о чем дала понять в своем блоге. Успела она уже поделиться и несколькими видео, на которых пьет коктейли. Не обошлось и без трогательных посланий к имениннице: молодая мамочка выложила ролик, на котором Ксения кривляется.

Большая компания, среди которой оказалась и Ольга Орлова, улетела на побережье Черного моря на частном самолете. Многие все приглашенные, к слову, присутствовали на празднике целыми семьями. И не забыли про детей.



В связи с этим поклонники Ольги даже предположили, что уже сегодня заголовки желтых СМИ запестрят новостями о разводе. Ведь ни на одном снимке рядом с молодой матерью ее супруга замечено не было. Видимо, он предпочел остаться в Москве с дочерью.

Впрочем, так должна была сделать, уверены некоторые, и сама Орлова. Критики посчитали, что даже экс-участница "Дома-2" Наталья Варвина поступила более ответственно: отказалась улетать и оставить без присмотра двух своих собак.

"Малыш… Мама ему нужна, запах, тепло мамы…а не няни", "Потусить?! Ну серьезно?!", "У нее все гулянки", "Вот уж действительно задумаешься, а сама ли рожала. Материнский инстинкт отсутствует", – распекли Ольгу Орлову подписчицы.

