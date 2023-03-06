"Послеродовые кровотечения": врач вынес вердикт подвергшей ребенка опасности Орловой

Орлова не берегла себя.

Недавно певица и ведущая Ольга Орлова второй раз стала матерью. Звезда родила дочь Анну в возрасте 45 лет, что безусловно заставило поклонников удивиться и посплетничать. Говорили, что живот у Орловой был якобы накладной, и рожала она на самом деле не сама.

Недавно Ольга Орлова подлила масла в огонь, показав фото со своей новорожденной дочерью. Поклонники отметили, что девочка несказанно крупная для такого возраста (на тот момент ей было несколько недель от роду – прим. ред.), что только раззадорило сплетников.

Сама же Ольга Орлова только смеется над такими комментариями. Кажется, ничто не смодет ей помешать наслаждаться материнством. Впрочем, звезда не забывает и о себе любимой. Она не собирается уходить в тень и тонуть в декретных дебрях. Недавно Орлова уже вышла в свет и даже пригубила бокал шампанского, что шокировало поклонников.

Люди уверены, что Орлова слишком рано начала пить алкоголь и поднимать тяжести. Недавно она показала фот, на котором держит огромного мейн-куна, пишет Пятый канал.

Акушер-гинеколог Мария Милютина рассказала, что сразу после родов действительно не стоит таскать тяжести, так как это может привести к послеродовым кровотечениям. А пить шампанское кормящим матерям категорически нельзя – это спровоцирует колики у малыша.