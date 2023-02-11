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Суббота 11 февраля

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"Не рожала": не справившуюся с кормлением грудью Орлову улучили в обмане

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Ольга Орлова попалась на глаза недоброжелателям.

Последние несколько месяцев вся общественность гудела из-за беременности Ольги Орловой: кому-то считал, что в таком возрасте лучше не рожать, другие пугали диагнозами, третьи верили в наличие суррогатной матери. Несколько дней певица родила дочь, которую назвала Аней, но и тут злопыхатели нашли, к чему придраться.

Ольга пополнила личный блог несколькими трогательными моментами: на них она кормит малышку. Правда, используя бутылочку, из-за чего не справившуюся с кормлением грудью Орлову ненавистники тотчас же улучили в обмане.

На их взгляд, отсутствие у молодой матери молока – свидетельство того, что живот Ольги Орловой был накладным, рожала суррогатная мать, а все подписчики стали участниками тщательно спланированного шоу.

"Разве это только родившийся ребенок?! Или я не рожала, не знаю как они выглядят?!", "Зачем этот фарс?", " Да суррогатка полюбому", "Спектакль устроили", "Родился раньше, только из другой мамы, а к этой приложили. Очевидный театр", – не выбирая выражений проехались "счастливые" жены и матери по только что родившей Ольге.

И, пока ненавистники по миллиметрам разбирали каждое видео и фотографию, от них, уверены поклонники Орловой, ускользнуло несколько деталей. Во-первых, в роддоме, в котором пока еще находится Ольга, малышей, скорее всего, обмывают перед тем как положить на грудь роженицы. Во-вторых, молоко может не придти к любой матери: шалят гормоны, стресс, кровопотеря – причин может быть много. Взять, хотя бы, стресс. Вряд ли мог такой поток негатива пройти мимо Ольги Орловой и не повлиять на ее организм: пару дней назад даже ее аккуратные ресницы завистники раскритиковали.

11 февраля 2023, 10:50
Ольга Орлова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Орлова, Катина, Лайвли и другие знаменитости, которые родят в 2023 году

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