"Я счастлив": оставивший жену Агутин бьется в экстазе с молоденькой спортсменкой

Леонид Агутин давно уже не мальчик. Однако, несмотря на возраст, певец старается следить за собой, чтобы быть здоровым и подтянутым. Именно поэтому артист регулярно занимается спортом, посещая несколько раз в неделю теннисный корт. О своих достижениях он рассказывает поклонникам в социальных сетях.
Стоит отметить, что постигать азы тенниса исполнителю помогает не кто иной, как молодая спортсменка Елена Веснина. Накануне они вместе поучаствовали в благотворительном турнире, который проходил под эгидой фестиваля "Сильные фигуры". Агутин и его партнерша заняли призовое место, что стало предметом гордости звезды. Этим он поспешил похвастаться в микроблоге, выложив видеообращение.
"Я совершенно счастлив", – передает артист свои эмоции. Певец заявил, что никогда не выигрывал теннисные турниры. Видимо, именно поэтому Леонид и Елена выглядят так счастливо, они буквально бьются в экстазе от ощущения сладкой победы. "Вы нас поздравляйте", – обратился он к фанатам.
Стоит отметить, что на опубликованном Агутиным видео не было видно его супруги. По всей видимости, Анджелика Варум не разделает спортивного интереса избранника. Так что, наверное, артисту приходится на время оставлять жену дома, чтобы насладиться теннисом.