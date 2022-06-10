"Слабые уходят": проклятый рак повально уничтожает родню Жанны Фриске

Семью покойной Жанны Фриске вновь подкосила страшная болезнь.

Почти семь лет назад Жанна Фриске скончалась от рака головного мозга. Вместе с ее родными это горе тяжело переживала буквально вся страна. Теперь в семье Фриске вновь обнаружили рак да еще с метастазами в позвоночнике и печени – на этот раз своей жертвой коварная болезнь выбрала двоюродную сестру Жанны Татьяну. Мама Татьяны – сестра Владимира Фриске, по словам мужчины, тоже скончалась от онкологии.

Чтобы выяснить, почему проклятый рак повально уничтожает родню Жанны Фриске, журналисты обратились к специалистам. Врач-онколог Дмитрий Олькин рассказал Пятому каналу, что существует генетическая предрасположенность онкологических заболеваний, которая чаще всего затрагивает женщин.

Что касается недуга самой Жанны – опухоли головного мозга, то в этом случае не существует генетических мутаций, которые повышали бы риск развития такой же опухоли у следующего поколения. По мнению врача, возможно, что в семье Фриске имеются какие-то генетические мутации, но в рамки какого-то синдрома их объединить нельзя.

Врач-онколог Евгений Черемушкин в беседе с PopCornNews также отметил, что по наследству в основном передается рак молочной железы и органов репродуктивной системы. Опухолевые процессы могут происходить у всех, но болезнь затрагивает тех, у кого есть генетическая предрасположенность или вредные привычки.

"Слабые уходят — сильные остаются, может быть, они в категории слабых," – предположил онколог.

Ранее сестра Жанны Фриске обратилась за помощью в сборе денег на лечение своей родственницы.