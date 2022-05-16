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Шоу-бизнес
"Ангелы вышли покурить": монашка с рюмкой и женщины митрополита потрясли Москву

"Ангелы вышли покурить": монашка с рюмкой и женщины митрополита потрясли Москву

Спектакль Иосифа Райхельгауза "Бешеный хворост" стал хитом сезона не только в "Школе современной пьесы", но и во всей театральной Москве. О нем говорили, на него ходили по несколько раз, чтобы оценить разные составы. Режиссер решил повторить успех с помощью того же драматурга Олега Маслова, в том же зале "Зимний сад", практически с той же сценографией. Да и проблематика – лицемерие, двуличие, поиск собственной выгоды – остались схожими. На премьере спектакля "Ангелы вышли покурить" побывал корреспондент "Дни.ру".

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На подоконнике в горшке цветок азалии. На пожарном шкафу напротив – электрочайник. Актеры сидят в первых рядах бок о бок с публикой. Наблюдательный зритель сразу увидит во всем этом отсылку к нашумевшему "Бешеному хворосту". Правда, в уже знакомых окнах-экранах отражается не провинциальный городок, а белокаменный древний шатровый храм.

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Просто религия, а вернее, обратная сторона святости, стали главной темой спектакля "Ангелы вышли покурить". Уже само его название намекает, что будет смешно. Едко. Остро.

Фото: Игорь Червяков

Герои здесь – монашки, послушницы да попы – не чужды ничего человеческого. И поесть сладко любят, и рюмочку-другу пропустить, и покурить, и даже плоть потешить. Как тут не вспомнить странницу Феклушу из "Грозы" Александра Островского, которая сокрушалась: "Вас, простых людей, каждого один враг смущает, а к нам, к странным людям, к кому шесть, к кому двенадцать приставлено; вот и надобно их всех побороть". В борьбе этой праведной ангелы небесные помогают. А когда они выходят покурить, то тут человеческое начало и берет верх.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

И вот уже митрополит отбирает дом, в котором нашли утерянную в годы революционного лихолетья икону, под нужды местного монастыря. Добровольно, в порядке трудовой дисциплины, родные стены семье надо оставить, не то ждет суд, а он-то точно решит, что строение стоит незаконно на монастырских землях. Все как в реальной жизни!

Фото: Игорь Червяков

Зато потом сюда рекой потекут со всей страны паломники – к чуду прикоснуться, водицы святой набрать. А паломники – это деньги. Тут переночуют, там свечку купят, здесь молебен закажут – вот тебе и превратится бедный приход в процветающей. Благолепие!

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Играющие монастырских насельников актеры сидят между зрителей неслучайно. Ведь сейчас очень модно воцерковляться, поститься, ходить на службы. Правда, многие перед богом выслуживаются, а людей ненавидят. И чем больше крест висит на груди, тем яростнее обычно бесы искушают.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Так и у Нины – героини Ирины Линдт (в другом составе – Джульетта Геринг) – крест почти с ладонь. А она скидывает кружевные красные трусики и тянет к себе пьющего мужа-атеиста, нашептывая ему сладкое: "У меня под халатиком ничего нет". Вот уж, действительно, ты или крест сними, или трусы надень.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Фото: Игорь Червяков

Не лучше и настоятельница монастыря игуменья Херувима, молодость которой, судя по всему, была бурной, но теперь вот к Господу пришла, хоть от сигарет не отвыкла. Бесы и ее искушают – собирается клады монастырские искать, а келью серебром антикварным украсить не против.

Фото: Игорь Червяков

Смелый получился спектакль, скандальный, провокационный. Здесь переплетено небесное и бытовое, воинствующий атеизм Павла (Иван Мамонов) и набожность его жены Нины, высокий церковный чин Митрополита Агафангела (Александр Галибин) и его признание, что он любил женщин, а своим детям покупал квартиры, машины и часы.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Но крамолы и оскорбления чувств верующих тут нет. Более того, в консультанты пригласили настоятеля одного из подмосковных храмов (совсем уж безбожное он в пьесе поправил), в спектакле участвует хор мужского ансамбля духовной музыки "Скиф", а многие костюмы самый востребованный сегодня в столице художник по костюмам Виктория Севрюкова заказывала в церковном ателье.

Фото: Игорь Червяков

Как идут Александру Галибину в роли митрополита Агафангела черный клобук на голове со спадающей на плечи наметкой, ряса и панагия на груди! В сочетании с окладистой бородой, придающей благообразности, и вовсе не сразу понимаешь, кто скрыт за этим облачением. Идеальное попадание в образ!

Фото: Игорь Червяков

Обратите внимание не ангельские имена героев – Агафангел, Херувима, Ангелина. В них есть что-то возвышенное. И словно на контрасте дела и помыслы их оказываются вполне земными, а зачастую и просто греховными.

Виноваты в этом ангелы, которые вышли покурить.

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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Автор: 16 мая 2022, 17:50 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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