Живые бабочки, кастрюля драников и деньги в конверте: Анита Цой праздновала 51-летие несколько дней

Грандиозное празднование 51-летия Анита Цой в этом году отменила – она держит траур по матери. Но от поздравлений все равно не скрыться, причем их было так много, что день рождения, образно говоря, отмечали в ночь с понедельника на среду. В первый день певица принимала подарки от семьи, а во второй собрала у себя в офисе коллектив и ближайших друзей.

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