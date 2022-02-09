Живые бабочки, кастрюля драников и деньги в конверте: Анита Цой праздновала 51-летие несколько дней

Что можно подарить человеку, у которого, кажется, есть все? Сын Сергей вручил Народной артистке России огромные профессиональные мониторы – всегда нужны артисту. А супруг помог в эти мониторы что-то вложить.
"Муж (Сергей Петрович Цой – Прим. ред.) знает, что у меня есть одна творческая идея, которой я сильно горю и которую очень хочу воплотить, – улыбается Анита Цой. – А у нас сегодня то переносы, то отмены концертов, и заработать на эту мечту, накопить очень сложно. Поэтому муж просто взял и положил в конверт сумму, которая позволит приблизить желаемое. Это мне очень сильно поможет".
"Я знаю, что тебе не нужны ни бриллианты, ни дорогие наряды, поэтому вот тебе сумма на реализацию творческих замыслов!" – вспоминает слова любимого супруга певица. Она заметила, что обычно и сама хорошо зарабатывает, но сейчас деньги оказались хорошим подспорьем. "Я хочу сделать что-то, достойное ГРЭММИ (музыкальная премия, вручаемая ежегодно американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи – Прим. ред.), мирового признания", – пояснила Цой.
К пухлому конверту полагалась большая корзина с любимыми Анитой цветами. "Муж вручил мне крупные фиолетовые орхидеи Ванда, который еще называют королевскими, и стоят они очень дорого (от 2500 до 4000 рублей за одну веточку – Прим. ред.)", – похвасталась звезда.
Удивили певицу и соседи "Пришла домработница и пригласила меня в Зимний сад, – улыбается Анита. – Мол, там соседи подарили хомяка. Я шла злая и внутри материлась, понимая, что только хомяка мне не хватает. Раздосадованная, открыла коробку и вдруг мне в лицо рой красивых бабочек! Такая красота!"
А друзья сделали ставку на гастрономию. Например, певец Саша Попов, бывший солист группа "Турбомода", вручил огромную кастрюлю любимых Анитой драников – что называется, с пылу с жару. И хрустальный бочонок сметаны к ней! Дарили артистке шоколад ручной работы, элитный алкоголь и, конечно, цветы.
Их было так много, что пришлось увозить на двух машинах. Анита достойна!