Вскрылась правда об отношениях нового ухажера и сына Орловой

Около года назад стало известно о том, что в жизни Ольги Орловой появился новый возлюбленный.

Экс-солистка группы "Блестящие" предпочитает не афишировать свою личную жизнь, поэтому она не показывает своего избранника публике. Однако поклонников звезды очень интересуют детали, поэтому в "Инстаграме" певица часто получает вопросы о своем таинственном возлюбленном. Сегодня подписчики спросили о том, какие отношения связывают взрослого сына Ольги Орловой и ее молодого человека.

В этот раз блондинка решила сделать небольшое исключение и ответила на вопрос фолловеров. Орлова заявила, что у мужчин "прекрасные отношения". Звезда подчеркнула, что ее сын никогда не препятствовал счастью матери. Более того, звездный наследник сам счастлив, когда довольна его родительница.

Напомним, что об избраннике ведущей "Дома-2" известно довольно мало. Судя по тем крохам информации, что выдавала сама звезда, ее возлюбленный занимается бизнесом и он старше своей избранницы на десять лет. Певицу часто спрашивают, почему она прячет своего мужчину. В ответ звезда подчеркивает, что никого не прячет, просто не хочет выставлять свою личную жизнь напоказ. Поэтому поклонникам певицы приходится продолжать довольствоваться малым.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как Ольга Орлова унизила любовниц женатых мужчин.