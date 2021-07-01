Коварная болезнь не миновала и ее: озвучен диагноз Алентовой

Спустя три дня после госпитализации Веры Алентовой пришли результаты ее теста на COVID-19.

Еще 28 июня в СМИ распространилась тревожная информация об экстренной госпитализации народной артистки. Медики заподозрили у звезды культовой советской кинокартины "Москва слезам не верит" коронавирус, однако официального подтверждения диагноза тогда не было. Сегодня же, наконец, пришли результаты анализов, и соответствующие опасения врачей подтвердились – у Веры Алентовой диагностирован ковид.

Поклонники 79-летней артистки уже забили тревогу. Почтенный возраст звезды вызывает особое беспокойство фанатов. К тому же, близкие Алентовой ничего не рассказывают о ее состоянии прессе. Утешительная новость поступила лишь от коллеги Веры Алентовой – Евгения Писарева, который сообщил, что актриса чувствует себя хорошо – об этом рассказал "Пятый канал".

Что касается знаменитого супруга народной артистки – Владимира Меньшова, то у него коронавирус был обнаружен еще за несколько дней до того, как актриса попала в больницу. По имеющейся информации, 81-летний режиссер лечится дома и воздерживается от посещения мероприятий. Подробности о состоянии здоровья Меньшова так и не появились, но судя по всему, болезнь протекает у него в легкой форме.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о редком фото Веры Алентовой, которое сильно всполошило россиян.