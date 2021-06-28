Веру Алентову экстренно госпитализировали

79-летняя Вера Алентова была доставлена в больницу после ухудшения самочувствия.

Буквально только что пришла тревожная новость о срочной госпитализации народной артистки РФ. Медики подозревают у звезды культового советского фильма "Москва слезам не верит" COVID-19. В связи почтенным возрастом пациентки и соответствующими опасениями врачей Веру Алентову было решено госпитализировать.

Несколькими днями ранее стало известно о том, что коронавирус был обнаружен у мужа актрисы – 81-летнего режиссера и актера Владимира Меньшова. Мужчина не смог присутствовать на съезде партии "Справедливая Россия — За правду" из-за своего диагноза. Судя по тому, что удалось узнать журналистам, болезнь у режиссера протекает в легкой форме, однако все подробности его состояния не раскрываются.

Очевидно, супруга Владимира Меньшова тоже заразилась опасным вирусом и почувствовала себя даже хуже, чем режиссер, поэтому артистке не удалось избежать больницы – об этом сообщил телеграм-канал "112". Никаких дополнительных подробностей о состоянии народной артистки пока не появилось. Близкие актрисы комментариев не давали, но поклонники уже очень надеются на скорое выздоровление обоих супругов.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что Вера Алентова прибегала у услугам пластических хирургов, и не все ее операции были удачными.