"Грош цена этой женщине": отец Фриске взорвался из-за едких слов Распутиной

Елена Захарова, до сих пор являющаяся официальной супругой Виктора Захарова – мужа Маши Распутиной, уже много лет враждует с соперницей, которая увела у нее мужчину. В очередном выпуске программы "Прямой эфир с Андреем Малаховым" на телеканале Россия-1 Захарова решила разоблачить певицу и рассказала всю ее подноготную.
Соперница во всеуслышание заявила, что Распутина плохо говорила о некоторых своих коллегах, в частности о Жанне Фриске. Когда экс-солистка "Блестящих" скончалась от рака и вся страна искренне скорбела, Распутина не расстроилась и даже очень грубо высказалась о покойной.
Услышав это, отец Жанны Фриске очень болезненно отреагировал на едкие слова.
"Грош цена этой женщине," – взорвался уязвленный до глубины души Владимир Борисович.
С трудом сдерживая слезы, мужчина добавил, что его дочь была хорошо воспитана и она никогда не позволила бы себе подобных слов ни в адрес живых, ни в адрес мертвых.
Сама Захарова несколько смутилась, пояснив, что не знала о присутствии в студии отца покойной Фриске. Тем не менее, обратно своих слов женщина не взяла и подчеркнула, что в точности процитировала Распутину.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что пасынок Маши Распутиной признался в интимной связи с сестрой.