Пышные формы, откровенные мини и любовь к плохим мальчикам: какой стала 23-летняя внучка Михаила Боярского

Старшая внучка известного артиста привлекла внимание общественности всего несколько лет назад

Известный исполнитель роли Д’Артаньяна, 71-летний Михаил Боярский, в свои годы может похвастаться не только блестящей карьерой, но и большой семьей. В браке с актрисой Ларисой Луппиан, на которой актер женат больше 40 лет, он стал отцом дважды. Дети звезды, Елизавета и Сергей, подарили знаменитому отцу замечательных внуков. К самой старшей из них, 23-летней Екатерине, пристальное внимание общественности приковано уже несколько лет.

Екатерина родилась в семье Сергея Боярского – депутата Госдумы и сына прославленного артиста. До 10 лет девочка была единственным ребенком своих родителей – ее младшая сестренка Александра появилась на свет в 2008 году. Потом в большой семье Боярских стало еще на два внука больше. Младших наследников, Андрея и Григория, родила дочь актера Елизавета.

Активно заявлять о себе старшая внучка знаменитости начала только несколько лет назад. Раньше Екатерина лишь изредка мелькала на кадрах в социальных сетях своего отца, который далек от мира шоубизнеса. Долгие годы наследницу известной фамилии раздражало пристальное внимание, прикованное к ее семье и деду. Однако с возрастом девушка научилась гордиться звездным именем.

В 2019 году общественность впервые заговорила о старшей внучке легендарного актера. Тогда 20-летняя Екатерина появилась на красной дорожке в сопровождении бабушки и дедушки. Яркий дебют в медийном пространстве вызвал не только бурю эмоций, но и слухи, от которых Катя с трудом успевала отбиваться.

Уже в 2020 году Боярская решила окончательно выйти из тени. Насмотревшись на знаменитого дедушку, бабушку и тети, Екатерина осмелилась попробовать себя в творческой карьере и опубликовала первое музыкальное творение. Трек звездной наследницы "Bad Girl" вышел под псевдонимом VENNA. К слову, и песню, и дерзкий клип, где Екатерина предстала в короткой юбочке и сетчатых колготках, оценил известный дедушка.

Ободренная поддержкой родственников, девушка выпустила еще несколько треков и, судя по всему, не планирует останавливаться. Сейчас Боярская не только активно ведет "Инстаграм", но и охотнее посещает светские тусовки. Например, недавно она появилась на балу дебютанток Tatler.

Судя по инстаграм-аккаунту внучки актера, Екатерина любит яркие и дерзкие образы. На снимках девушка нередко появляется в откровенных топах с декольте и мини-юбках. Однако осудить наследницу знаменитости за такой выбор нарядов уже никто не вправе – на днях ей исполнилось уже 23 года.

Девушка отпраздновала день рождения в кругу друзей, закатив вечеринку в одном из заведений культурной столицы. Несмотря на то, что Екатерина давно стала взрослым и самостоятельным человеком, она не спешит связывать себя узами брака. Кроме того, в программе "Ты не поверишь!" на канале НТВ внучка звезды рассказала, что питает слабость к плохим мальчикам на мотоциклах. Следует полагать, именно такого она хотела бы видеть рядом с собой.