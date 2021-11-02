"Браво!": Плюнувший на пандемию Крутой закатил пирушку с внебрачным сыном

Знаменитый композитор высоко ценит близких людей, которые его окружают. Игорь Крутой обожает членов своей крепкой семьи, поэтому не смог проигнорировать важное событие в жизни кровного родственника. Внебрачный сын артиста Николай отметил юбилей, ему исполнилось 40 лет. По этому случаю было организовано целое пиршество.
Пока в Москве объявлен локдаун, а люди заполняют больницы, мечтая избавиться от смертельного вируса, Игорь Крутой совсем не горюет. У него нашлось достаточно возможностей и пространства, чтобы устроить семейное торжество без масок и социальной дистанции. Ко дню рождения наследника композитор накрыл роскошный стол, будто бы в стране ковида нет. Родня обменивалась душевными признаниями и теплыми объятиями.
Маэстро музыки снял душевные посиделки на камеру и разместил в "Инстаграм". Пользователи Сети остались под впечатлением от увиденного. Они присоединились к поздравлениям и выразили восхищение родственниками Игоря Крутого. "Браво семье!", "Прям как всегда: с трепетом и до слез. Очень круто поглядывать за вами", "Классные все! От всех идет добро, теплота!" — написал народ.
Внебрачный сын артиста Николай тоже обратился к отцу в комментариях к ролику. Игорь Крутой сумел порадовать наследника. "Благодарю тебя за все, что ты для меня есть в этой жизни! Ты опора, ты пример, ты авторитет! И еще ты с годами становишься мне другом! Люблю, горжусь и очень дорожу тобой", — выразился именинник.
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