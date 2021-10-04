Любовник Жанны Фриске удивил громким возвращением на публику

Фигурист Виталий Новиков стал участником нового сезона шоу "Ледниковый период" Первого канала.



Ходили слухи, что у спортсмена был бурный роман с ныне покойной Жанной Фриске. Якобы влюбленные даже собирались пожениться. В свое время певица тоже участвовала в популярном проекте. Тогда фигурист случайно уронил звезду на лед. У нее диагностировали перелом ребра.

Несмотря на боль, артистка не покинула шоу. Такую силу воли связывали с влюбленностью в партнера по льду. В итоге Жанна Фриске дошла до финала с олимпийским чемпионом Максимом Марининым. У Виталия Новикова тогда, как рассказывал Илья Авербух, был жесткий контракт в США.

Сейчас фигурист катается на "Ледниковом периоде" с актрисой Яниной Студилиной. В свое время он был подопечным прославленного тренера Татьяны Тарасовой.

Когда он катался в паре с Жанной Фриске, только ленивый не обсуждал их роман. Сама исполнительница говорила, что все то время Виталий Новиков встречался со своей девушкой, и из-за пересудов вокруг их них избранница и сам спортсмен сильно переживали.

Напомним, Жанна Фриске скончалась в июне 2015 года. Звезда боролась с опухолью головного мозга. О болезни артистка узнала во время беременности.