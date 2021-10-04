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Шоу-бизнес
Любовник Жанны Фриске удивил громким возвращением на публику

Любовник Жанны Фриске удивил громким возвращением на публику

Фигурист Виталий Новиков стал участником нового сезона шоу "Ледниковый период" Первого канала.
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Ходили слухи, что у спортсмена был бурный роман с ныне покойной Жанной Фриске. Якобы влюбленные даже собирались пожениться. В свое время певица тоже участвовала в популярном проекте. Тогда фигурист случайно уронил звезду на лед. У нее диагностировали перелом ребра.

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Жанна Владимировна Фриске

Жанна Владимировна Фриске актриса, певица

Несмотря на боль, артистка не покинула шоу. Такую силу воли связывали с влюбленностью в партнера по льду. В итоге Жанна Фриске дошла до финала с олимпийским чемпионом Максимом Марининым. У Виталия Новикова тогда, как рассказывал Илья Авербух, был жесткий контракт в США.

Сейчас фигурист катается на "Ледниковом периоде" с актрисой Яниной Студилиной. В свое время он был подопечным прославленного тренера Татьяны Тарасовой.

Когда он катался в паре с Жанной Фриске, только ленивый не обсуждал их роман. Сама исполнительница говорила, что все то время Виталий Новиков встречался со своей девушкой, и из-за пересудов вокруг их них избранница и сам спортсмен сильно переживали.

Напомним, Жанна Фриске скончалась в июне 2015 года. Звезда боролась с опухолью головного мозга. О болезни артистка узнала во время беременности.

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Жанна Фриске. Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/globallookpress.com
Автор: 4 октября 2021, 09:26 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Уникальные фото Жанны Фриске

комментарии

Ответить:

Гость863175
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Господи, уже 6 лет как на погосте Жанна Фриске. Перестаньте трепать ее имя. Дайте душе упокоиться!
1

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