Облысела: друг рассказал о беде Ирины Аллегровой

Певец Александр Богданович в откровенном интервью объяснил, почему Ирина Аллегрова стала носить парики. Всему виной стал эксперимент певицы над собственными волосами, в результате чего та осталась практически без растительности на голове.

Все началось с того, что в Сети появилось фото, на котором Ирина Аллегрова запечатлена без парика и в обычной одежде. На снимке "шальную императрицу" сложно узнать. Поклонники бурно отреагировали на снимок. Журналисты решили побеседовать с певцом Александром Богдановичем, в распоряжении которого и оказалась эта фотография.

Он отметил, что снимок был сделан 16 лет назад в квартире Ирины Аллегровой в Америке. Кстати, сейчас певица с этой недвижимостью рассталась. Артистка стало тяжело переносить многочасовой перелет из России в США. Впрочем, по словам Богдановича, певица совершенно не переживает из-за своего возраста и не комплексует от того, что уже является бабушкой.

Артист отметил, что очень хорошо знаком с Ириной Аллегровой. "Какое-то время назад у нее были проблемы с суставами ног, и я в течение нескольких месяцев делал ей массаж. Так что я ее очень хорошо знаю", – отметил Богданович.

Друг артистки раскрыл ее секрет. Он объяснил, почему Ирина Аллегрова стала выступать в париках, которые являются своего рода ее визитной карточкой. Оказывается, свой первый парик певица надела еще в 1991 году после неудачного эксперимента с шевелюрой.

Ирина Аллегрова захотела осветлить волосы. Она пришла к своему мастеру, у которого и до этого делала прически. "Но так получилось, что эта девушка передержала краску и сожгла Ирине корни. Первую неделю у Аллегровой была шикарная прическа, а потом у нее выпали почти все волосы", – сообщил Богданович. Чтобы спасти положение, Ирина Аллегрова и была вынуждена купить парик.

С тех пор у артистки волосы отросли, сейчас, как уверяет приятель артистки, у нее прекрасная прическа. Однако выступать Ирина Аллегрова продолжает в париках. "Она их умеет хорошо обыгрывать. Ира – большая молодец!" – заявил друг артистки.