От снимка непохожей на себя Аллегровой народ пришел в восторг

На протяжении 40 лет Ирина Аллегрова поддерживает образ роскошной блондинки. Она выходит на сцену с объемной прической и в элегантных платьях. Именно такой ее знают большинство поклонников. Однако настоящие ценители творчества Ирины Александровны с легкостью узнают ее, даже если снимок сделан в самом начале карьеры артистки.
В инстаграм-аккаунте, который ведут фанаты Аллегровой, опубликовали редкое фото певицы. Очевидно, кадр был сделан в 70-х годах прошлого века. Артистка запечатлена с темными волосами. При этом на ее лице практически нет макияжа.
Преданные поклонники восхитились снимком. Они признались, что не узнать Ирину Александровну на этом фото было бы преступлением. "Что сейчас, что в то время, вы выглядите шикарно", "Само очарование, этот взгляд и улыбку ни с кем не перепутать", "Талант и красота!!! Все так же прекрасна", – написали пользователи Сети.
Напомним, на праздновании дня рождения сестры Игоря Крутого Ирина Аллегрова появилась в компании привлекательного брюнета. Было видно, что артистка счастлива рядом с ним. Кем оказался молодой человек, Дни.ру писали ранее.
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