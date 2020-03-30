Почему Могилевская затаила обиду на Аллегрову

Марта Могилевская призналась, что обиделась, услышав слова певицы Ирины Аллегровой. Много лет бывшие подруги не общались.

Марта Могилевская помогла прославиться таким артистам как Наташа Королева и Гарик Сукачев, Женя Белоусов и Сергей Челобанов. Многие пытались отблагодарить ее, однако денег она принципиально не брала. Тогда композитор Давид Тухманов в качестве благодарности пригласил ее на гастроли с группой "Электроклуб" в качестве ведущей концертов.

Ей даже сделали ставку в Москонцерте как артисту разговорного жанра. Так как у Могилевской было по несколько концертов в день, то, проработав два или три месяца, она заработала неплохие деньги.

На тот момент солистами "Электроклуба" были Виктор Салтыков и Ирина Аллегрова. Вместе с Салтыковым гастролировала его жена Ирина. "Помню, как они постоянно ругались и дрались. Она его разве что сковородкой по голове не била", – отметила Марта Могилевская.

Что касается Ирины Аллегровой, то с ней телевизионщица дружила. Однако до определенного момента. Марта Могилевская вспомнила случай, когда они с Ириной отправились на рынок в Черновцах. По дороге Марта сообразила, что оставила кошелек в гостинице. А ей очень захотелось квашеной капусты. "Говорю: "Ира, хочу квашеной капусты, а кошелек оставила". "Не вопрос, куплю тебе", – отвечает", – вспомнила Могилевская.

Уже в гостинице Ирина Аллегрова попросила приятельницу вернуть ей деньги за квашеную капусту. И Марта Могилевская расстроилась и даже обиделась. Ведь именно она когда-то сняла ее первый клип, давала советы, как одеваться и двигаться на сцене...

Впрочем, сейчас Марта Могилевская жалеет, что тогда обиделась на Ирину Аллегрову. "Много лет мы с ней не общались. Теперь понимаю, что глупость это, конечно, с моей стороны. Она же не из жадности, просто деньги счет любят, особенно в мелочах!" – цитирует ее "Собеседник".

