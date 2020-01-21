Стало известно о совместной жизни Аллегровой с женщинами

Ирина Аллегрова состояла в браке четыре раза. Но было время, когда "императрица" российской эстрады жила под одной крышей с женщинами. Правда, недолго и вынужденно.

"В 1992-м году мы вместе выступали в Америке и жили в одной квартире: я, Ира и ее дочка Лала, – призналась певица Азиза. – Ее советы очень помогли мне в жизни. Тогда у меня был очень нелегкий период, даже не хотелось петь, и Ира поддержала меня словами: "Если есть работа, надо работать. Дорогу осилит идущий!".

Стоит напомнить, что за несколько месяцев до этого в Санкт-Петербурге во Дворце спорта "Юбилейный" был застрелен музыкант Игорь Тальков. Тогда многие обвиняли в случившемся охранника Азизы – якобы артисты не поделили порядок выхода на сцену. История негативно сказалась на всей дальнейшей карьере и жизни артистки, хотя сама она ни в чем не виновата. Именно тогда справиться с депрессией ей помогла Ирина Аллегрова.

"Помню, как она вкусно готовила божественные и просто потрясающие блюда! Она говорила нам с Лалой: "Не ходите по ресторанам и кафе – домашняя еда полезнее!" Очень важно, чтобы Ира и дальше жила в гармонии с этим миром и самой собой. И пожалуйста, еще пой! Она выйдет, улыбнется – и ощущаешь прилив сил, эмоций, уверенность в себе. Она излучает добро и своими песнями лечит людей!" – цитирует Азизу Sobesednik.ru.