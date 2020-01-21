Стало известно о совместной жизни Аллегровой с женщинами

"В 1992-м году мы вместе выступали в Америке и жили в одной квартире: я, Ира и ее дочка Лала, – призналась певица Азиза. – Ее советы очень помогли мне в жизни. Тогда у меня был очень нелегкий период, даже не хотелось петь, и Ира поддержала меня словами: "Если есть работа, надо работать. Дорогу осилит идущий!".
Стоит напомнить, что за несколько месяцев до этого в Санкт-Петербурге во Дворце спорта "Юбилейный" был застрелен музыкант Игорь Тальков. Тогда многие обвиняли в случившемся охранника Азизы – якобы артисты не поделили порядок выхода на сцену. История негативно сказалась на всей дальнейшей карьере и жизни артистки, хотя сама она ни в чем не виновата. Именно тогда справиться с депрессией ей помогла Ирина Аллегрова.
"Помню, как она вкусно готовила божественные и просто потрясающие блюда! Она говорила нам с Лалой: "Не ходите по ресторанам и кафе – домашняя еда полезнее!" Очень важно, чтобы Ира и дальше жила в гармонии с этим миром и самой собой. И пожалуйста, еще пой! Она выйдет, улыбнется – и ощущаешь прилив сил, эмоций, уверенность в себе. Она излучает добро и своими песнями лечит людей!" – цитирует Азизу Sobesednik.ru.
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