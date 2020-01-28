"Ирина и сама понимает": истощенную Аллегрову погнали к врачам

"Этот год будет сложным для Ирины Аллегровой. Могут наблюдаться проблемы со здоровьем. Певице необходимо при любых тревожных симптомах обращаться к врачу. Я не говорю, что артистку ждут постоянные больницы, просто ей нужно быть очень внимательной к себе. Неплохо было бы съездить в какие-то места силы, просто для того, чтобы побыть наедине с природой. Ирина и сама понимает, что ей необходимо расслабиться. В конце 2020 года ее ждет такого рода поездка", – сделала расклад ясновидящая Кажетта Ахмеджанова.
По поводу денег Аллегровой беспокоиться не нужно. "Ее ждет финансовое благополучие и покупка недвижимости за границей. Вижу, что это Европа, но не у моря. Видимо Аллегрова любит гулять, поэтому этот дом будет расположен рядом с парковой зоной", – предсказала гадалка.
Кстати, новый год жизни подарит певице интересные знакомства с мужчинами. Ее окружают поклонники разных возрастов. "С кем-то из обожателей своего таланта в этом году Аллегрова отправится в путешествие, а с кем-то начнет вести совместное хозяйство. Она даже будет думать о замужестве, но скорее всего ограничится гражданским браком. Новые романы активно будут обсуждаться в СМИ, и у всех будет создаваться ощущение, что Аллегрова помолодела на 20 лет. Свежие чувства повлияют на репертуар певицы, так что ждем от нее новые хиты", – добавила Кажетта.
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