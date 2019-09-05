Названы имена любимчиков Елизаветы II

Выяснилось, кого из восьми внуков королева Великобритании любит больше остальных. Отдых в Шотландии показал, к кому Елизавета II питает особые чувства.



У Ее Величества восемь внуков от четверых детей. Это Уильям и Гарри от Чарльза, Питер Филлипс и Зара Тиндал от Анны, Юджин и Беатрис от Эндрю, Луиза и Джеймс от Эдварда. Близкие к монаршей семье источники заверяют, что некоторых из них Елизавета II любит больше.

Оказывается, королева очарована своими младшими внуками Луизой и Джеймсом. Свой отдых летом королева предпочитает проводить в шотландской резиденции – замке Балморал. Это стало понятно после пребывания семьи в шотландской резиденции – замке Балморал. Стоит отметить, что в очереди на трон 15-летняя Луиза находится на 13-м месте, а 11-летний Джеймс – на 14-м.

На Елизавету II произвели большое впечатление непосредственность и искренность Луизы, а также увлеченность Джеймса. Внучка вместе с бабушкой ездила верхом и присматривала за племянниками. Наследники отдыхали с Ее Величеством десять дней, сообщает The Sun.

В свою очередь Джеймс порадовал Елизавету II ловкостью ловли лосося в реке Ди. Кстати, рыбалка – спорт, любимый прабабушкой Джеймса, покойной Королевой-матерью. Королеву восхитило, как воодушевленно мальчик пользовался методом ловли рыбы нахлыстом.



