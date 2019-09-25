"Какая вкусняшка": народ в диком восторге от красавицы-дочки Кудрявцевой

Звезда отечественного эфира опубликовала на своей странице в социальной сети "Инстаграм" серию материалов. Сначала она позирует с малюткой на фоне осеннего пейзажа. Кудрявцева держит дочку на руках и улыбается.
Сразу же за фото следуют два видео. На одном из них Машенька играет в игру-развивайку, где пытается накормить зайца пластиковой морковкой, а на втором девочка с успехом пародирует рычание двигателя автомобиля.
Сопровождать серию позитивных материалов сложной подписью Лера не стала. Вместо этого она оставила смайлик с окружающими его сердечками. Впрочем, вероятно, телеведущая хотела сакцентировать внимание на самом главном, что у нее прекрасно получилось.
Буквально за пару часов публикация набрала более 76 с половиной тысяч лайков. Поклонники завалили телеведущую и ее малютку-доченьку восторженными комментариями. Практически все фолловеры Кудрявцевой отметили, что девочка выглядит потрясающе.
"Какая вкусняшка", "Ой, как здорово букву Рррр говорит!", "Лера, у вас замечательная долька арбузика.🤣", "Какие глазюки сладенькие, щечки мягенькие. Вот они, сладенькие зайки!" – эти и другие благожелательные отзывы оставили поклонники Леры.
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