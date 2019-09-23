Лера Кудрявцева умилила публику забавным танцем с дочерью

Накануне телеведущая опубликовала милое видео в Stories в своем Instagram-аккаунте. На записи малышка в розовом домашнем костюмчике пляшет под песню "От улыбки". Любящая мама с удовольствием подтанцовывает крохе.
"Давай, ножками-ножками! Молодец!", – подбадривала Машу родительница.
Судя по всему, снимал видео отец семейства – хоккеист Игорь Макаров. Они с Кудрявцевой поженились шесть лет назад. По словам телезвезды, именно со спортсменом она обрела настоящее счастье. Примечательно, что избранник Леры младше ее на 16 лет. Но, кажется, супругов это разница совсем не напрягает.
Отметим, у актрисы есть еще один ребенок – сын Жак. Молодому человеку сейчас 29 лет. Светская львица родила его от своего первого мужа – музыканта группы "Ласковый май" Сергея Ленюка. Их брак просуществовал всего пару лет, а после разрыва впавшая в глубокую депрессию Лера пристрастилась к алкоголю. Но ради ребенка она взяла себя в руки и отказалась от пагубной привычки.
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