Роскошнейший подарок Кудрявцевой молодому мужу стал сенсацией

Несмотря на значительную разницу в возрасте, пара живет в гармонии и любви уже более шести лет. Казалось бы, внушительный срок, однако муж и жена не растеряли нежных чувств друг к другу, чем Кудрявцева и поделилась со своими поклонниками.
Телеведущая опубликовала на своей странице в социальной сети "Инстаграм" отрывок из клипа на песню, которую посвятила своему мужу Игорю Макарову. Публикацию она подписала так: "В Париже был корпоратив, мы сидели нашей чудесной компанией и болтали о жизни между выходом на сцену. Я рассказывала о тебе, о дочке и думала, в какой магазин бежать и что тебе купить. Но у творческих людей мысли другие. И вот так родился эксклюзивный подарок".
Кудрявцева поблагодарила супруга за семейную жизнь, за дочь и назвала его лучшим мужем и папой. "Вдвоем мы сила. Люблю тебя. С днем рождения", – подытожила Лера.
Поклонники оценили оригинальное поздравление. Отрывок из клипа на песню "Вдвоем" просмотрели более 340 тысяч раз. Коллеги по шоу-бизнесу отметили в комментариях, что амплуа певицы Кудрявцевой идет. Некоторые предположили, что скоро телеведущая отправится с гастролями по стране.
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