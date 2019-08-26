Звезды на открытии "Новой волны – 2019"

Мероприятие открыл председатель жюри и хозяин фестиваля, композитор Игорь Крутой. Ведущими церемонии стали Лера Кудрявцева и Андрей Малахов.
В конкурсе "Новая волна – 2019" примут участие 13 финалистов из 11 стран мира. В состав жюри вошли звезды российского шоу-бизнеса: Игорь Николаев, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Анжелика Варум, Леонид Агутин, Димитрис Контопулос, Интарс Бусулис, Антон Беляев и гендиректор телеканала "МУЗ-ТВ" Арман Давлетяров.
Кроме отечественных артистов, на мероприятие приглашены Рита Ора и Наталия Орейро. Последняя выступила на закрытой вечеринке.
И какой же фестиваль без красной дорожки? Звезды, как и полагается, посоревновались в оригинальности нарядов. Например, Глюкоза вышла к журналистам в бежевом пеньюаре. В нем же певица выступила перед зрителями.
Удивил гостей "Новой волны – 2019" и король российской эстрады Филипп Киркоров. За лето он заметно похудел.
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