Дженнифер Энистон запросила бешеные деньги за съемки в фильме "Брат-3"

Барецкий рассказал, что связался с агентами Дженнифер Энистон и предложил ей роль монахини — супруги священника-людоеда. Режиссер "Брата-3" даже отправил две первые части фильма актрисе, чтобы она с ними ознакомилась.
Станислав объяснил актрисе, что фильмы Алексея Балабанова очень любят в России. "Актрисе понравились и роль, и фильм. Она призналась, что любит Россию. Сейчас у нас вопрос в деньгах. Дженнифер зарядила очень большую сумму – один миллион долларов за один съемочный день. Это весь наш бюджет", – цитирует его Teleprogramma.pro.
При этом Барецкий заверил, что вполне может отснять голливудскую звезду за один день, поэтому ведет переговоры с инвесторами. Стоит отметить, что ему нужны деньги, чтобы оплатить работу остальным членам съемочной команды.
Ранее сообщалось, что скандально известная Диана Шурыгина снимется в фильме Станислава Барецкого "Брат-3". Картина должна получиться о современной России, но с бандитскими разборками, как в 90-х.
Барецкий отметил, что многие российские звезды не дают согласия на участие в проекте. Например, отказом ответила Ирина Салтыкова, сыгравшая в "Брате-2" саму себя. Зато согласился Микки Рурк. Американский актер предстанет в образе русского бандита, а в постель с ним ляжет Шурыгина, рассказал Барецкий.
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