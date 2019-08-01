Только семья: Меган Маркл отказалась звать друзей на день рождения

Супруга принца Гарри нуждается в отдыхе. Об этом рассказал источник близкий к королевскому дворцу. Мол, Меган Маркл приходится нелегко: она вынуждена совмещать материнство с обязанностями члена монаршей семьи.
По словам инсайдера, герцогиня Сассекская мечтает провести свой 38-й день рождения, который состоится 4 августа, в кругу семьи, друзей звезда звать отказалась. Громкий и пафосный прием не планируется. К тому же Меган Маркл не хочет лишний раз бросать сына на попечение нянь.
"Она так любит его, так увлечена родительством, что все ее мысли больше сосредоточены на Арчи, а не на дне рождения. Она бы хотела небольшой праздничный обед с семьей и тихую вечеринку", – цитирует приближенного к дворцу The Daily Express.
По словам источника, подарок, который принц Гарри планирует сделать жене, держится в строжайшем секрете. Монарший отпрыск собирается удивить Меган Маркл.
"Мег ничего не просила, но я уверен, что у него какие-то особенные планы на этот день. А Меган Маркл считает лучшим подарком своего маленького Арчи, она уже абсолютно счастлива", – резюмировал аноним.
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