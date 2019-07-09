Раздевшуюся с горя Чехову подбодрили непристойными фотографиями
Анфиса Чехова опубликовала снимок в купальнике синего цвета. Наряд довольно откровенный, он не особо прикрывает пышные формы телеведущей. Этот пост стал ответом на послания ее поклонников, которые решили поддержать своего кумира в трудный момент.
Дело в том, что снимки и видеоотчеты о своем путешествии, которые публиковала Анфиса Чехова в микроблоге, собрали меньше лайков, чем обычно. Так что звезда уверилась, что ее все разлюбили – о чем и написала в очередном посте.
Но фанаты тут же бросились доказывать свою любовь к Анфисе Чеховой – и зачастую оригинальным способом. "После моего вчерашнего нытья, что меня никто не любит и подписчики мои неактивны, мой Direct взорвался! Столько признаний в любви я давно не получала, столько тепла. Даже пару фотографий пенисов мне выслали в качестве поддержки", – написала телеведущая.
Анфиса Чехова поблагодарила поклонников за такую горячую поддержку. Но все же заметила, что снимки незнакомых половых органов ее не очень возбуждают. Телезвезда посоветовала горячим мачо в следующий раз присылать фотографии других частей тела – к примеру, глаз. По словам Чеховой, это больше заводит девушек.
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