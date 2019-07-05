Бедный малыш: голый сын Собчак стал приманкой для педофилов
"Почитала я комментарии под постом в Инстаграме с обнаженным Платоном на пляже и задумалась: Люди, почему у вас говно вместо мозгов (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)? – пишет Собчак. – Тут и "почему голый ребенок на пляже – это может спровоцировать педофилов!" и "почему мы должны на пляже смотреть на голого человека?"
"Ребенку нет и трех лет, это нормально бегать по пустынному берегу в таком виде, более того – нормально выкладывать такие фото, тем более оно снято со спины, – кричит Собчак. – А по поводу провокации педофилов – их может спровоцировать что угодно, хоть ты как капусту ребенка в сто слоев одежды оберни. Может, проблема в зрителе? Мне бы в голову такое прийти не могло,но вам-то приходит!"
"Мне дико получать такие комментарии, как и дико было читать про то, что прекрасного многодетного отца Дэвида Бэкхема чуть ли не в инцесте обвинили, после снимков с матча, где он на трибуне целует малышку Харпер в губы. Вы бы почитали работы нормальных педагогов, психологов и терапевтов, насколько детям в таком возрасте важны тактильные ощущения и любовь родителей, проявленная таким образом. Может говно в головах растворится", – резюмировала разгневанная Собчак на своей странице в социальной сети
Напомним, Ксения Анатольевна стала мамой 18 ноября 2016 года. Отец малыша – актер Максим Виторган. В марте 2018 года в ходе предвыборной кампании в прессе обсуждалась вторая беременность Собчак, но она сама, ее коллеги и друзья уклонялись от прямого ответа о том, правда ли это.
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