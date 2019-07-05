Нападение фанатов напугало сына Галкина

Сына Максима Галкина напугали фанаты во время прогулки по Юрмале. Гарри не привык к чрезмерному вниманию и растерялся.

Сын Максима Галкина вместе с шоуменом, своей сестрой и Аллой Пугачевой отдыхает в Юрмале. У звездного семейства насыщенная культурная программа. Так, на днях они побывали на концерте шоу-балета "Тодес".

Лиза осталась с Примадонной, а Максим Галкин повел Гарри за кулисы. Но там их неожиданно атаковала целая толпа детей – молодых воспитанников "Тодеса" – с просьбой сфотографироваться вместе.

Гарри, несмотря на то, что растет в семье звезд, к такому вниманию не привык – родители пока что ограждают его от всех "прелестей" мира шоу-бизнеса. Мальчик растерялся и даже был немного испуган. Но фотосессия завершилась благополучно, к ее концу сын Максима Галкина уже улыбался. А представители "Тодеса" позже в соцсети извинились перед шоуменом и Гарри за то, что так неожиданно на них налетели, передает Пятый канал.

Напомним, что инцидент о время отъезда сына Максима Галкина с родителями и сестрой в Юрмалу вызвал скандал. Примадонна выехала на своем лимузине прямо на перрон Рижском вокзала. Мнения в обществе разделились: большинство возмущается поведением певицы, тогда как некоторые считают, что народным артистам позволено больше, чем рядовым гражданам.