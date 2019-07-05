Лицемерная Собчак посочувствовала бывшей жене Грудинина

Ксения Собчак взяла интервью у Ирины Грудининой. Телеведущая посочувствовала бывшей жене экс-кандидата в президенты, которая жаловалась на многочисленные измены супруга.

Ксения Собчак пригласила Ирину Грудинину в свою программу, которая идет на канале телеведущей в YouTube. Гостья рассказала о том, как тяжело ей жилось с бывшим кандидатом в президенты России от КПРФ. В частности, выяснилось, что Павел Грудинин неоднократно ей изменял. Впервые о романе мужа на стороне она узнала 11 лет назад.

Когда же во время развода супруги стали делить имущество, Павел Грудинин пытался оспорить инвалидность Ирины.

"Хотя он прекрасно знает, что когда мы жили еще вместе, у меня был тяжелейший перелом позвоночника, несколько операций на спине, у меня давно не позвоночник, а металлическая конструкция. Меня до глубины души его поведение поразило", – пожаловалась Грудинина Ксении Собчак.

По итогам бракоразводного процесса Ирина Грудинина отсудила у бывшего кандидата в президенты две трети совместного имущества. По оценкам экспертов, речь шла о сумме от 60 до 120 миллионов рублей. Это не только банковские счета и ценные бумаги, но и акции "Совхоза имени Ленина". Как выяснила Ксения Собчак, у бывшей жены в результате таких акций оказалось больше, чем у Павла Грудинина.

Грудинина призналась Ксении Собчак – она не представляет, что делать с этими акциями. "Я не управленец", – отметила Ирина. В результате на сельхозпредприятии сложилось непростая ситуация.

Опубликованная программа и расшифровки интервью в других источниках собрали множество негативных комментариев. Пользователи отмечали, что сочувствие Ксении Собчак лицемерно – она прекрасно осведомлена о подноготной всей этой истории, так как и сама была кандидатом в президенты. И интерес телеведущей к этой теме также понятен: по некоторым данным, генеральная доверенность на акции "Совхоза имени Ленина" выписана на Владимира Палихату – одного из спонсоров предвыборной кампании Ксении Собчак.