8 миллионов рублей за виллу: подробности роскошной свадьбы Тодоренко и Топалова
Спустя семь месяцев после рождения ребенка влюбленные решили оформить брак во второй раз. Для торжественной церемонии пара выбрала итальянский город Сорренто.
Звезды сняли трехэтажный особняк Villa Astor на берегу моря. В итальянской вилле шесть больших спален и семь ванных комнат. Как выяснили журналисты, стоимость аренды такого особняка составляет около 8 миллионов рублей за неделю.
Церемония бракосочетания прошла в саду виллы на берегу Средиземного моря. На мероприятии присутствовали самые близкие родственники и друзья влюбленных. Среди гостей оказались актер Никита Ефремов, певица Алина Астровская, а также бывшая ведущая "Орла и решки" Леся Никитюк.
Регина Тодоренко и Влад Топалов обменялись кольцами на глазах у 50 человек. Во время застолья влюбленные исполнили классический вальс, а также зажигательный танец под песню Эда Ширана Shape of You, уточняет Teleprogramma.pro.
Несколько дней назад торжество чуть не оказалось под угрозой срыва. Певец Влад Топалов рассказал в личном микроблоге, что потерял в итальянском аэропорту багаж со свадебным костюмом. "Есть кто-то в Сорренто, у кого я могу взять белый/кремовый смокинг 52-го размера? Туфли 42,5. Помогите, пожалуйста!", – обратился к своим подписчикам артист.
Напомним, что телеведущая и артист оформили отношения в ноябре прошлого года. Тогда Регина Тодоренко находилась на седьмом месяце беременности, и влюбленные решили на время отложить пышное торжество.
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