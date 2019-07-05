Потерявшая рассудок Собчак получила плевок в лицо

На днях Ксения Собчак взбесила народ фотографией с голым задом. Скандальный блогер Лена Миро обрушилась в своем микроблоге на светскую львицу.

"Ну, вот – стоило мне найти хоть что-то хорошее в Собчак, как свинья опять всех грязью забрызгала, нырнув туда с головой (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – с этих слов начала свой монолог писательница. Она вне себя от ярости после того, как Ксения выставила в личном аккаунте фотографию сына на пляже, где он запечатлен без трусов. "Вообще, есть такой тип бесстыдных людей – сами быдло, быдлом же воспитывают и своих детей", – сердится Лена.

Миро негодует из-за того, что такие мамы совершенно не думают ни о ком, кроме себя и своих чад. "Нормальным людям совсем не хочется видеть даже детские гениталии – ничего, перетопчитесь, я же мать, у меня жеребенок! Но общее бескультурье таких матерей из деревни не позволяет понять им, что вокруг, например, могут быть педофилы!" – написала блогер.

По ее мнению, обнаженного ребенка может увидеть извращенец, который возбудится. И кто знает, может это и станет толчком для первого преступления.

"Я не склонна предполагать, что Ксения извращенка, потакающая педофилам. Я думаю, она просто бескультурная дура. Снять с ребенка трусы, сфотографировать это и выложить в Инстаграм – а что такова, удивляется лошадь", – смешала с грязью Ксению писательница.

