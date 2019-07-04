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Пьяную вусмерть Миддлтон доставили домой после грязной попойки

Кейт Миддлтон. Фото: www.globallookpress.com
Инцидент произошел, когда будущая жена принца Уильяма вместе с ним училась в университете Сент-Эндрюс. Кейт Миддлтон напилась на вечеринке.
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Историей поделилась в документальном фильме "Принц Уильям в тридцать" однокурсница Кейт – Хелен Макардл, которая жила в общежитии, рядом с комнатой Миддлтон.

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Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

Макардл рассказала, что будущую герцогиню Кембриджскую пришлось доставить домой после того, как она была "парализованно пьяна" после университетской вечеринки.

"Помню, как Кейт перенес в свою комнату один из мальчиков, потому что она не могла ходить", – цитирует однокурсницу Миддлтон Express.co.uk. При этом она добавила, что та была не одна в подобном состоянии – напились многие студенты.

Именно в те годы принц Уильям и Кейт Миддлтон встретились и начали дружить. Хелен Макардл также отметила, что пара быстро нашла общий язык. Она вспомнила и историю о том, как напился принц Уильям.

"Однажды Уильям возвращался, думаю, после празднования по поводу окончания экзаменов, и падал в кусты", – поделилась однокурсница Кейт Миддлтон. По ее словам, будущие муж и жена любили ходить в "престижные" бары в Сент-Эндрюсе, – например, Ma Bells.

Кроме того, Макардл вспомнила, как она впервые узнала, что Уильям и Кейт Миддлтон встречаются. Они выпивали в баре, и она заметила интимный момент между ними. "Он прижимал ее к себе, и я впервые подумала: "Ну, они определенно пара"".

Автор: Валерия Нарская4 июля 2019, 15:39

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