Пытающуюся скрыться Меган Маркл поставили на место

Своим мнением в отношении требований герцогини Сассекской поделился королевский комментатор Тим Эварт. Он считает, что чем больше они настаивают на конфиденциальности, тем сильнее народ начинает их критиковать.
По словам инсайдера, супругу принца Гарри уже неоднократно предупреждали, что ее видное положение в королевской семье не позволит уклоняться от общественного внимания в будущем. "Гарри будет очень, очень трудно, как это было с Уильямом и Кейт, объяснить ей, насколько это интенсивно", – отметил Тим.
Также комментатор отметил, что когда она была актрисой, папарацци не охотились за ней так активно. И, став частью королевской семьи, она явно не была готова к повышенному вниманию со стороны обычных людей и журналистов.
"Каждое отдельное выражение, движение, комментарий – взрыв. Ее действия всегда будут на первой странице", – пояснил Эварт.
Также Тим утверждает, что времена изменились. Сейчас еще сложнее оставаться в тени. Если раньше для съемки требовались специально обученные люди с аппаратурой, то сейчас любой может достать из кармана смартфон и сделать снимок. Поэтому члены королевской семьи должны быть всегда готовы, потому что никогда не знаешь, кто и откуда фотографирует тебя в настоящий момент.
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