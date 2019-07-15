Знаменитая певица растаяла в объятиях Меган Маркл

Торжественное мероприятие прошло театре "Лестер-сквер". Для выхода в свет герцогиня Сассекская выбрала элегантное черное платье. Принц Гарри отдал предпочтение классике, надев смокинг.
На кинопремьере также присутствовала певица Бейонсе, которая записала саундтрек к новому фильму. Поп-звезду сопровождал ее супруг Джей-Зи. Меган Маркл впервые познакомилась с Бейонсе и ее мужем, сообщает Oprah Magazine.
Встреча герцогини Сассекской и исполнительницы попала на видео. В ролике видно, как знаменитости крепко обнялись и обменялись комплиментами. При этом по кадрам ясно, что Бейонсе очень рада знакомству: с ее губ не сходит улыбка, и она постоянно кивает в ответна реплики Меган Маркл. Не забыл поприветствовать звезд и принц Гарри.
Как стало известно ранее, зарубежные СМИ сообщили о том, что Меган Маркл шантажирует супруга. Якобы герцогиня Сассекская заявила мужу: "либо я – либо королевская семья". Она устала следовать королевскому протоколу и правилам двора. Также Меган Маркл мечтает, чтобы ее хоть ненадолго оставили в покое СМИ. Жена принца Гарри настаивает на долгосрочном отъезде в Южную Африку, где у монаршего отпрыска есть фермерский дом и участок.
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