"Цинично развел": раскрыта тайна романа Богомолова и Собчак

Лена Миро проанализировала романтические отношения Ксении Собчак и Константина Богомолова в новом посте своего "Живого журнала". Она опубликовала несколько фотографий гламурной блондинки и сделала вывод, что она некрасивая. "Самое больное место Ксении Анатольевны Собчак – это ее некрасивость. Курицы, конечно, зрить в корень не умеют и охотно верят в то, что Ксюшадь не страдает от того, что является страшилой. Логика пернатых проста: раз Собчак иронизирует над своей внешностью, значит, это ее не парит. Еще как парит. Собчак – несмотря на все свои пластические операции – уродина, от чего и страдает", – убеждена Лена Миро.
Далее она задалась вопросом, что же могло привлечь к "откровенно некрасивой и внутренне зажатой" Ксении Собчак Константина Богомолова, режиссера и художественного руководителя Театра на Малой Бронной, ведь вокруг него, по мнению блогера, полно куда более привлекательных актрис.
И Миро нашла ответ. Она считает, что Константин Богомолов просто воспользовался Ксенией Собчак, чтобы раскрутить и пропиарить свой сериал "Содержанки". "Богомолов цинично развел Собчак на любовь, когда ему понадобился пиар его ***-сериала "Содержанки". Костик, хоть и поганый, но умный мужик и грамотно все просчитал. Как я уже говорила ранее, Ксения обладает редким даром превращать в светский персонаж любую безликую серость, с которой начинает *** (совокупляться. – Прим.ред.) или дружить. Что есть, то есть.Богомолову понадобился пиар "Содержанок" и он, проглотив пузырек "Виагры" полез на Ксюшадь", – резюмировала Лена Миро.
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