Обе руки в гипсе: в семье Ротару случилось страшное
Жуткое происшествие случилось в Барселоне. Родственница знаменитой исполнительницы скупо высказалась о травме в Сети.
"Во время путешествия в Барселону со мной произошло очень досадное происшествие. Я упала и повредила обе руки", – написала она на своей странице в социальной сети Instagram. Подробности Соня Кей раскрывать не стала: почему-то эта информация держится в секрете.
Известно ли Ротару о том, что случилось с племянницей, остается только гадать. Но многие всерьез обеспокоены заявлением певицы. "Ужас, скорейшего выздоровления!" – наперебой пишут поклонники.
"А если посмотреть на это с философской точки зрения, то, возможно, судьба намекает, что нужно немного передохнуть", – считает один из фанатов.
Соня Кей – популярная на Украине певица. Она начала карьеру еще в 2013 году. Достичь успеха своей знаменитой тети Софии Ротару ей пока не удалось: на счету девушки всего один мини-альбом.
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