"Подзаработал копеечку": разъяренный Галкин жестко приложил Малахова
Максим Галкин эмоционально отреагировал на статью в журнале StarHit, главным редактором которого является Андрей Малахов. Шоумен заявил, что издание его коллеги "поддостало", и отметил, что Малахов сделал "сбор сплетен своим главным капиталом".
По словам Галкина, источником последней новости стало "жалкое лживое кипрское агентство CYPRUSBUTTERFLY". Максим отмечает, что фирма уже второй год распространяет слухи о покупке или строительстве им дома на Кипре.
"Сегодня журнал главного телесплетника страны опубликовал целую статью, где это агентство не просто лжет, а с подробностями, если вы полистаете, то прочтете эти подробности", – написал Галкин в своем Instagram.
Супруг Аллы Пугачевой подчеркнул, что у него нет недвижимости на Кипре, а фотография, опубликованная в статье, была получена следующим путем.
"Среди тех, кто ко мне подходил на Кипре с просьбой сфотографироваться, как я подозреваю, был человек из этой фирмы, и на этой совместной фотографии и построена эта ложь", – говорит Галкин, добавляя, что наличие у него третьего или пятого гражданства это его личное дело.
"Андрей, ты в своей программе на госканале уже создал дешевый лживый балаган. Не вовлекай меня с моей семьей в свой никчемный карнавал", – резюмировал разъяренный телеведущий, добавив, что журнал в очередной раз подзаработал копеечку на его с Аллой именах.
В постскриптуме к посту Максим прокомментировал еще одну новость – о строительстве часовни на его участке. Шоумен заявил, что собирается возвести лишь беседку, чтобы пить чай и "ни в коем случае не читать наши газеты".
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