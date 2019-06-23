София Ротару получила пощечину
Артистка собралась на международный конкурс "Новая волна" в Сочи. Об этом сказано на официальной странице мероприятия в Instagram. Более того, именно номер украинской звезды будет одним из первых.
"А у нас для вас замечательная новость! София Ротару выступит на Открытии "Новой волны 2019" в Сочи! Для зрителей и участников конкурса популярная певица стала одной из самых желанных и любимых звездных гостей, без выступлений которой не обходился практически ни один год проведения "Новой волны", – сказано в сообщении.
Только вот зрители с такими высказываниями не согласны. Эта новость получила всего 9 лайков, зато дизлайков больше 80.
"Нечего ей делать в России!", – высказался пользователь сети.
Другой решил просто публично высмеять народную артистку. "Хорошая новость – Софья Михайловна не лишилась рассудка", -и иронично отметил недоброжелатель.
Напомним, что в 2018 году Ротару отказалась принимать участие в "Песне года" и давать концерты в России после обстрела страной-агрессором украинских кораблей и захватом военнопленных. После этого ее собирались лишить звания народной артистки России.
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