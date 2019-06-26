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Очаровательная Миддлтон побила всеми брошенную Маркл

Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Фото: www.globallookpress.com
Кейт Миддлтон и ее супруг принц Уильям возглавили престижный рейтинг журнала Tatler. Герцог и герцогиня Кембриджские названы самыми влиятельными людьми года. Меган Маркл с принцем Гарри не вошли даже в первую десятку.
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Кейт Миддлтон с супругом, как выяснило издание, просто нарасхват. Их желают видеть в числе гостей организаторы всех более-менее значительных мероприятий (именно на основании числа приглашений составляется рейтинг). При этом получить приглашение в резиденцию герцога и герцогини Кембриджских считается невероятной, просто фантастической удачей.

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Второе место в рейтинге Tatler заняли актер Идрис Эльба и его жена Сабрина. На третьем месте – правнук нефтяного миллиардера Пола Гетти Джозеф и его супруга Сабина. Четвертую строчку рейтинга заняла семилетняя Харпер – дочь Дэвида и Виктории Бекхэм.

Герцог и герцогиня Сассекские отстали от Кейт Миддлтон и принца Уильяма, не попав даже в первую десятку. Причины этого журнал не указывает. Судя по всему, Меган Маркл и принц Гарри в последнее время стали не особо желанными гостями. Виной тому скандалы, преследующие чету. Сначала Маркл терпела постоянные нападки со стороны Кейт Миддлтон. А позже на герцогиню обрушился вал критики из-за ее происхождения.

А тем временем Кейт Миддлтон все больше в фаворе как у королевы, так и у британского общества. На днях она сменила Елизавету II на посту патрона Королевского фотографического общества Великобритании. Ее Величество покровительствовала этой организации 67 лет. Теперь жеЕлизавета II решила, что лучшей кандидатуры себе на замену ей не найти.  

Автор: Андрей Евлампиев26 июня 2019, 12:03
ФОТОРЕПОРТАЖ

Настоящая сказка: история любви Кейт Миддлтон и принца Уильяма

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