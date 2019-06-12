Стало известно о связи Меган Маркл с известным актером

Вскрылись подробности связи между Меган Маркл и Джорджем Клуни. Голливудский актер рассказал об этом в недавнем интервью.

В своем недавнем интервью Клуни, наконец, раскрыл все карты. Он поделился, что их тесное общение началось с приезда герцогини Сассекской в Великобританию.



С тех пор они стали периодически проводить время вместе. Более того, они даже устраивали двойные свидания. Меган вместе со своим возлюбленным часто приезжали на виллу актера и его избранницы Амали, расположенную на озере Комо.

Первые слухи о дружеских отношениях между королевской семьей и звездной парой появились еще после свадьбы принца Гарри и Маркл. Однако на тот момент никаких подробностей известно не было.

Отметим, сейчас они стали проводить еще больше времени вчетвером. Это связано с тем, что они стали соседями. Их дома в Соннинге располагаются довольно близко друг от друга, что позволяет парам часто заходить в гости.

Джордж Клуни также дал пару комментарием на счет личных качеств королевской пары. Он назвал их прекрасными, добрыми и весёлыми людьми. Более того, он отметил, что невооруженным глазом видно, как Меган и Гарри любят друг друга.