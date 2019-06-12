Стало известно о связи Меган Маркл с известным актером
В своем недавнем интервью Клуни, наконец, раскрыл все карты. Он поделился, что их тесное общение началось с приезда герцогини Сассекской в Великобританию.
С тех пор они стали периодически проводить время вместе. Более того, они даже устраивали двойные свидания. Меган вместе со своим возлюбленным часто приезжали на виллу актера и его избранницы Амали, расположенную на озере Комо.
Первые слухи о дружеских отношениях между королевской семьей и звездной парой появились еще после свадьбы принца Гарри и Маркл. Однако на тот момент никаких подробностей известно не было.
Отметим, сейчас они стали проводить еще больше времени вчетвером. Это связано с тем, что они стали соседями. Их дома в Соннинге располагаются довольно близко друг от друга, что позволяет парам часто заходить в гости.
Джордж Клуни также дал пару комментарием на счет личных качеств королевской пары. Он назвал их прекрасными, добрыми и весёлыми людьми. Более того, он отметил, что невооруженным глазом видно, как Меган и Гарри любят друг друга.
Ведущая не может скрыть эмоций
Телеведущая балует наследницу
Жена принца Гарри переживает из-за своей внешности
Лидер Незалежной потерпел чудовищное фиаско
Популярные темы форума
Оленевода Собякина в отставку.
Не хочу больше жить!
Женщины!Не помогайте мужчинам!
Бари Арибасов выпил жидкость "КРОТ",по невнимательности,.
Отчим пристает . Что делать мне?
Все кто познал на себе влияние компьютерных игр! Сюда
Муж не хочет детей.
Лукавый доит Россию, как корову...
Подруга оказалась лесбиянкой
Где недорого отдохнуть летом?
Среди российских наркоманов пользуются чрезвычайной популярностью футболки "я/мы Иван Голунов"! Как утверждает реклама, в них можно употреблять и продавать наркотики без риска быть арестованным.
Работаю 6 дней в неделю
На каком месяце уже виден живот?
Милые или дерзкие?
хочу замуж за Васю из шаров
Помогу с деньгами. Пишите!
Засорились трубы.
Можно ли похудеть без спортазала?
Детей перестали нормально называть
А правда, что женщины между собой
В России большой процент разводов
Загадочные обьекты
его друзья не зовут меня на день рождения
Ринопластика
Возбудитель!
Козерог и телец
Задержка на пять дней
Как избавиться от мышей?
Веснушки это красиво?
Бари Алибасов жив?