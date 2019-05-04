Разбившийся в аварии Топалов покинул страну
Несколько часов назад в микроблоге телеведущей Регины Тодоренко появилась совместная фотография с музыкантом. Супруги запечатлены на пляже в турецком городе Анталья. "А меня товарищ приехал навестить. Устроили пляжную тусовку. Стараемся по максимуму отдохнуть", – поделилась с поклонниками звезда.
В комментариях к посту подписчики пожелали паре хорошего отдыха. Многие пользователи отметили, что Влад Топалов смог быстро оправиться после происшествия и выглядит счастливым. Любопытно, что сама певица отказалась поделиться подробностями состояния музыканта.
Напомним, что в минувшую пятницу, 3 мая, артист рассказал поклонникам, что попал в серьезное ДТП в столице, когда ехал после утренней службы в церкви. В него врезался автомобиль, которым управлял водитель-пенсионер. "Протер мне весь правый бок, помял дверь. Машину придется отдать в ремонт, который будет стоить прилично", – сообщил Влад Топалов.
По словам музыканта, мужчину подрезала другая машина. После ДТП пенсионер пребывал в состоянии шока. Певец добавил, что ни в чем не обвиняет пожилого мужчину, а, наоборот, даже сочувствует ему, потому что три года назад он потерял сына и теперь воспитывает дочь и помогает внукам.
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