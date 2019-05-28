Известная модель избила сына Дэвида Бэкхэма
На очередной светский прием в Каннах Бруклин Бэкхэм и его девушка модель Ханна Кросс прибыли не в лучшем расположении духа. Молодые люди достаточно резко общалась друг с другом, а после пары бокалов между ними завязалась серьзная ссора.
Десятки людей стали свидетелями того, как 22-летняя модель в ответ на слова Дэвида пнула его в бок. И молодой человек в порыве гнева поднял на нее руку. В дело мгновенно вмешалась охрана, которая стала разнимать дерущихся и кричащих друг на друга знаменитостей.
Повод, положивший начало этой драке, до сих пор неизвестен. Однако, источник, близкий к паре, сообщает, что они начала ссориться уже в начале своего прибытия на Лазурный берег. И в этот раз после взаимных оскорблений молодые люди не смогли сдержать эмоций и перешли к физическому насилию.
Ранее The Sun писала, что это уже не первый раз, когда Бруклина Бэкхэма и Ханну Кросс заставали во время серьезных конфликтов. Сначала их ссору наблюдали на музыкальном фестивале Coachella, затем Ханну видели заплаканной возле ресторана в Беверли-Хилз, в том время как сам Бруклин в отчаяние схватился за голову.
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