Оплеванная с ног до головы Орбакайте сцепилась со злобной матерщинницей
Орбакайте опубликовала в своем Instagram совместный снимок с Аллой Пугачевой. Казалось бы, ничего необычного, однако безобидный снимок все-таки сумел чем-то задеть пользователей Сети.
Одна из подписчиц в матерной форме написала, что звездная семья уже всех ****** [утомила
– прим. ред.]. Орбакайте не смогла пройти мимо оскорблений. Артистка ответила матерщиннице неприличным жестом со средним пальцем.
Выходка Орбакайте вызвала бурную реакцию среди поклонников. Кто-то осудил звезду, отметив, что ей не следует реагировать на провокации. Другие же направили свой гнев на озлобленную женщину, встав на защиту Кристины и Аллы.
Ранее Кристина Орбакайте порядком напугала многочисленных поклонников. Популярная исполнительница обнародовала фотографию, на которой предстала с кровоподтеками на лице.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Кристина Орбакайте переполошила подписчиков. Певица предстала с кровоподтеками возле губ и глаза. Жуткую картину завершали всклокоченные волосы. К счастью, поклонникам нечего переживать за Кристину.
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