Крутой подавил бунт младшей дочери

Игорь Крутой предпочитает решать конфликты мирным путем. Бунтарские настроения младшей дочери композитор подавляет авторитетом.

Игорь Крутой никогда не кричит на членов своей семьи. Именно поэтому для всех троих детей композитор – непререкаемый авторитет.

Младшей его наследнице исполнилось 15 лет. По примеру всех подростков, Даша пытается доказать родителям свою правоту и яростно с ними спорит. Когда супруга не может справиться с юной бунтаркой, на помощь приходит глава семейства.

"Если моей жене надо повлиять на детей, то она через меня действует. Во всяком случае у младшей дочери, при всей сложности переходного возраста, для меня слова "нет" не существует", – приводит слова продюсера Пятый канал со ссылкой на портал Teleprogramma.pro.

Игорь Крутой заверил: чтобы потушить конфликт, достаточно одного его слова. Таким же авторитетом композитор остается и для старших детей, хотя они уже взрослые, обзавелись семьями и воспитывают своих малышей.

Напомним, что 8 апреля Игорь Крутой выступил на концерте "Подарок для Аллы". Знаменитый композитор исполнил песню "Прости, поверь". Пел он под фонограмму, а поздравлял Примадонну вживую – слабым и болезненным голосом. Это дало повод для слухов о серьезной болезни продюсера.

Несколько лет назад Игорь Крутой победил рак. Теперь он придерживается особой диеты. Болезнь не возвращается, но периодически поговаривают, что автору любимых россиянами хитов становится хуже. К счастью, на сей раз информация оказалась недостоверной.

