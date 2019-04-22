Крутой подавил бунт младшей дочери
Игорь Крутой никогда не кричит на членов своей семьи. Именно поэтому для всех троих детей композитор – непререкаемый авторитет.
Младшей его наследнице исполнилось 15 лет. По примеру всех подростков, Даша пытается доказать родителям свою правоту и яростно с ними спорит. Когда супруга не может справиться с юной бунтаркой, на помощь приходит глава семейства.
"Если моей жене надо повлиять на детей, то она через меня действует. Во всяком случае у младшей дочери, при всей сложности переходного возраста, для меня слова "нет" не существует", – приводит слова продюсера Пятый канал со ссылкой на портал Teleprogramma.pro.
Игорь Крутой заверил: чтобы потушить конфликт, достаточно одного его слова. Таким же авторитетом композитор остается и для старших детей, хотя они уже взрослые, обзавелись семьями и воспитывают своих малышей.
Напомним, что 8 апреля Игорь Крутой выступил на концерте "Подарок для Аллы". Знаменитый композитор исполнил песню "Прости, поверь". Пел он под фонограмму, а поздравлял Примадонну вживую – слабым и болезненным голосом. Это дало повод для слухов о серьезной болезни продюсера.
Несколько лет назад Игорь Крутой победил рак. Теперь он придерживается особой диеты. Болезнь не возвращается, но периодически поговаривают, что автору любимых россиянами хитов становится хуже. К счастью, на сей раз информация оказалась недостоверной.
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