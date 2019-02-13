Народ взволнован драмой Лободы

Каждый клип Светланы Лободы – долгожданное событие. Четырехминутную историю из песни она превращает в полноценный фильм с завязкой, драматургией и ярким финалом. Не исключение и видео на хит Instadrama, которое появилось в Сети накануне Дня всех влюбленных.

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