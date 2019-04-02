Показавшая побои на лице Орбакайте: С детства любила
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Кристина Орбакайте переполошила подписчиков. Певица предстала с кровоподтеками возле губ и глаза. Жуткую картину завершали всклокоченные волосы. К счастью, поклонникам нечего переживать за Кристину.
"Не волнуйтесь, это грим. С детства любила всех смешить дома и в школе. Поэтому, сталкиваться с комедией в жизни, на сцене и в кино, не важно, трагикомедия или комедия положений, фарс или водевиль – всегда интересно. Всех с #1апреля🤣🤥(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Кристина Орбакайте.
Реакция подписчиков оказалась неоднозначной. Не все оценили по достоинству шутку популярной исполнительницы. "Ждите. Через пару дней во всех СМИ: Орбакайте избил муж!!! 😆", "Кристина, Вы такая хорошенькая всегда. Но шутка глупее не придумаешь. Юмора здесь нет", "Взрослая женщина, совсем неумно", "Не люблю такие розыгрышы.......", "Все внутри похолодело 😵😨не оценила шутку!" – высказались обеспокоившиеся поклонники.
На днях Кристина Орбакайте отметила день рождения дочери Клавдии. Девочке исполнилось семь лет. "С Днем Рождения, мое сердечко🌸💖 Ты освещаешь этот мир!" – коротко написала певица, опубликовав изображение наследницы. Знаменитости осыпали именинницу поздравлениями. Одной из первых оказалась бабушка Алла Пугачева. "С Днем Рождения, Капелька", – нежно поздравила внучку Примадонна.
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