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Шоу-бизнес

Больная Ротару изо всех сил пытается держаться достойно

София Ротару. Фото: www.globallookpress.com
Знаменитая певица переживает нелегкий период. Несмотря не проблемы со здоровьем, София Ротару прекрасно держит лицо, считает ведущий стилист студии "Dajmur" Анастасия Николаева.
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Эксперт отметила, что далеко не все женщины выглядят, как артистка, даже в 50 лет. "На мой взгляд, София Ротару выглядит более чем достойно, учитывая ее возраст и состояние здоровья. Да, у нее много пластических операций, но и профессия у нее, требующая постоянного ухода за собой и ее лицо – ее работа", – отметила собеседница "Дни.ру".

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София Ротару

София Ротару певица, актриса

Специалист похвалила выбор одежды и макияж исполнительницы. "Одета она скромно, не вычурно, бессмертная классика черного и белого, поэтому выглядит весьма элегантно и стильно. Я всегда выступаю за лаконичность, нежели за кричащую вульгарность некоторых исполнительниц ее же возраста", – высказалась Анастасия Николаева.

"И наконец, хоть у кого-то  нет этого обилия макияжа с розовыми румянами и красными губами. Все очень сдержанно и аккуратно", – заключила стилист. Стоит отметить, что София Ротару давно стала иконой стиля и образцом элегантности для миллионов женщин.

София Ротару с внуками. Фото: instagram.com/stories/sofiarotaru.official

Говорят, что София Ротару не выступает и не посещает светские мероприятия из-за проблем со здоровьем. Как писали "Дни.ру", у артистки якобы вновь обнаружили туберкулез (такой диагноз ей ставили в 27 лет), и она проходит химиотерапию. Ходят слухи и о том, что, якобы,  это выдуманный диагноз, а настоящий гораздо хуже.

София Ротару с внуком. Фото: instagram.com/stories/sofiarotaru.official

Автор: Валерия Нарская14 апреля 2019, 06:15
ФОТОРЕПОРТАЖ

Что годы сделали с Ротару

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