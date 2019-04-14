Больная Ротару изо всех сил пытается держаться достойно

Знаменитая певица переживает нелегкий период. Несмотря не проблемы со здоровьем, София Ротару прекрасно держит лицо, считает ведущий стилист студии "Dajmur" Анастасия Николаева.

Эксперт отметила, что далеко не все женщины выглядят, как артистка, даже в 50 лет. "На мой взгляд, София Ротару выглядит более чем достойно, учитывая ее возраст и состояние здоровья. Да, у нее много пластических операций, но и профессия у нее, требующая постоянного ухода за собой и ее лицо – ее работа", – отметила собеседница "Дни.ру".

Специалист похвалила выбор одежды и макияж исполнительницы. "Одета она скромно, не вычурно, бессмертная классика черного и белого, поэтому выглядит весьма элегантно и стильно. Я всегда выступаю за лаконичность, нежели за кричащую вульгарность некоторых исполнительниц ее же возраста", – высказалась Анастасия Николаева.

"И наконец, хоть у кого-то нет этого обилия макияжа с розовыми румянами и красными губами. Все очень сдержанно и аккуратно", – заключила стилист. Стоит отметить, что София Ротару давно стала иконой стиля и образцом элегантности для миллионов женщин.

Говорят, что София Ротару не выступает и не посещает светские мероприятия из-за проблем со здоровьем. Как писали "Дни.ру", у артистки якобы вновь обнаружили туберкулез (такой диагноз ей ставили в 27 лет), и она проходит химиотерапию. Ходят слухи и о том, что, якобы, это выдуманный диагноз, а настоящий гораздо хуже.