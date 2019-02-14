Исчезновение Ротару взволновало россиян

София Ротару в последнее время редко приезжает в Россию. Особняк артистки в Ялте заброшен. Соседи переживают: популярную исполнительницу не видели здесь уже пять лет.

В последний раз София Ротару появлялась в своем доме в Ялте давно – жительница расположенного поблизости дома встретила певицу на похоронах соседа. "Да, я видела ее тут, даже общались как-то. Были вместе на похоронах у одного соседа. Но я ее не видела уже лет пять. Она, скорее всего, не приезжала", – рассказала женщина.

Раньше звезда советской эстрады сама ухаживала за огородом, даже собственноручно заготавливала консервы. И день рождения Ротару каждый год отмечала в этом доме. Теперь, по словам соседей, артистка совсем не появляется.

При этом крымскую собственность Ротару не продает. На ялтинской набережной у нее есть роскошная гостиница Villa Sofia – номер здесь можно снять только по предварительному бронированию. Говорят, в окрестностях Ялты находятся и виноградники артистки – они оцениваются в полмиллиона долларов.

Принадлежащий Ротару особняк площадью 400 квадратных метров расположен в семи километрах от Ялты, неподалеку от Никитского ботанического сада. Это большой дом за высокой оградой с камерами видеонаблюдения. Он заметно выделяется среди окружающих его частных построек. Однако в последнее время имение Ротару выглядит заброшенным, пишет Teleprogramma.pro.