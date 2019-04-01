"Секс на яхте": Беркова раскрыла подробности пятой свадьбы

Бывшая участница скандального реалити-шоу скоро выйдет замуж пятый раз. Избранником Елены Берковой стал предприниматель Александр Путинцев. Звезда поделилась с поклонниками деталями торжества.

Актриса планирует устроить свадебную церемонию за границей, но пока не выбрала страну. В качестве возможных вариантов она рассматривает азиатские государства – Таиланд и Бали. Елена Беркова отметила, что законы этих стран не позволяют невестам носить откровенную одежду, и поэтому ей придется надеть скромный наряд.

По словам звезды, для торжественного события она приготовила пять нарядов. "Одно – для бракосочетания, другое – для ресторана, третье – для танцев, четвертое – для прогулки по морю и последнее – для брачной ночи", – похвасталась она. Елена Беркова добавила, что все платья изготовляются на заказ, а их примерная стоимость составит около двух миллионов рублей.

Церемония бракосочетания обещает быть роскошной. Она будет включать прогулку на лошадях, огненное шоу, а также "секс на яхте". Сейчас бывшая участница "Дома-2" занимается вопросом девичника. "Устрою его в одном из столичных лофтов. Конечно же, со стриптизерами!", – приводит ее слова Star Hit.

Напомним, Елена Беркова была замужем четыре раза. С первым избранником – Альбертом – она прожила три года. В 2005 году актриса узаконила отношения с бизнесменом Владимиром Химченко. Они расстались спустя два года. Через некоторое время звезда закрутила роман со стриптизером Иваном Бельковым. Их брак продлился с 2008 по 2009 год. Четвертым мужем экс-участницы "Дома-2" стал актер Андрей Стоянов. Они разорвали отношения в 2018 году.

